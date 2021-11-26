Предъявлено обвинение пятерым фигурантам дела о гибели шахтеров в шахте «Листвяжная»

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым фигурантам уголовного дело о гибели горняков в шахте «Листвяжная» Кемеровской области. Трое из них - директор шахты, его первый заместитель и начальник участка - обвиняются в нарушении требований безопасности, а двум инспекторам Ростехнадзора вменяется халатность.

«По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке», - говорится на сайте СК РФ.

Ранее следователи сообщили, что сотрудники Беловского территориального отдела Ростехнадзора ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности в ноябре этого года, когда составили акты об осмотре штрека, а на самом деле фактической проверки шахты произведено не было.