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Новак возглавит комиссию для содействия в ликвидации последствий в Кузбассе

Кира Карон
13:53 26.11.2021
Двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на Кузбассе унесла жизни 52 человек.
Новак возглавит комиссию для содействия в ликвидации последствий в Кузбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вице-премьер Александр Новак будет возглавлять комиссию для содействия в ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Также Мишустин сообщил, что необходимо поддержать семьи погибших и пострадавших в результате трагедии, всем оказать помощь.

Напомним, что двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горняков.

Ранее стало известно, что нарушение техники безопасности стало возможной причиной катастрофы на шахте «Листвяжная», где, по предварительным данным, произошел взрыв метана. Такого мнения придерживается первый заместитель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов.

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