Офтальмолог рассказала, чем полезен красный свет для глаз

Наблюдение за красным светом положительно влияет на клетки сетчатки, улучшая способность распознавать цвета. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова. Специалист прокомментировала выводы британских ученых, которые в ходе эксперимента обнаружили, что регулярное воздействие красного света снижает чувствительность сетчатки и улучшает восприятие цветов.

«Воздействие цветовой энергии с длиной волны, которая преимущественно воздействует на красные колбочки, оно вызывает возбуждение и некую стимуляцию нервных импульсов, несет в себе такой раздражающий стимул», - пояснила Шилова.

Она подчеркнула, что речь идет о контрастной чувствительности, которая начинает ухудшаться с возрастом или из-за различных заболеваний.

«Фоторецепторы начинают разрушаться... В этом случае центр разрушается и утрачивается и цветовая картинка, то есть у человека снижается контрастная чувствительность, и эта стимуляция цветовая дает улучшение контрастной чувствительности», - добавила офтальмолог.

Она отметила, что исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона, не является новаторским, потому что в России цветотерапия применяется давно.

«В России, по крайней мере, создано десяток приборов, которые основаны на воздействии цветовых волн на сетчатку глаза человека, это не только красный цвет, это зеленый, и даже считается, что лучше воздействовать не непрерывным цветом, а импульсным. Такое равномерное раздражение дает возможность регулировать биологические процессы в зрительной системе в целом», - отметила специалист.

Доктор призвала не пытаться использовать подобные приборы дома, подчеркнув, что цветотерапия должна применяться под контролем профессионала. В обычной жизни полезно чаще смотреть вдаль или на восход солнца, потому что в утренние часы влияние красного света на глаза более выражено, чем вечером, посоветовала Шилова.