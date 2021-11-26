Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офтальмолог рассказала, чем полезен красный свет для глаз

Светлана Иванова
18:13 26.11.2021
Воздействие красного света на глаза положительно влияет на клетки сетчатки, улучшая восприятие цветов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ulrich Zillmann, imagebroke, Globallookpress
Читайте нас на:

Наблюдение за красным светом положительно влияет на клетки сетчатки, улучшая способность распознавать цвета. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова. Специалист прокомментировала выводы британских ученых, которые в ходе эксперимента обнаружили, что регулярное воздействие красного света снижает чувствительность сетчатки и улучшает восприятие цветов.

«Воздействие цветовой энергии с длиной волны, которая преимущественно воздействует на красные колбочки, оно вызывает возбуждение и некую стимуляцию нервных импульсов, несет в себе такой раздражающий стимул», - пояснила Шилова.

Она подчеркнула, что речь идет о контрастной чувствительности, которая начинает ухудшаться с возрастом или из-за различных заболеваний.

«Фоторецепторы начинают разрушаться...  В этом случае центр разрушается и утрачивается и цветовая картинка, то есть у человека снижается контрастная чувствительность, и эта стимуляция цветовая дает улучшение контрастной чувствительности», - добавила офтальмолог.

Она отметила, что исследование, проведенное  Университетским колледжем Лондона, не является новаторским, потому что в России цветотерапия применяется давно.

«В России, по крайней мере, создано десяток приборов, которые основаны на воздействии цветовых волн на сетчатку глаза человека, это не только красный цвет, это зеленый, и даже считается, что лучше воздействовать не непрерывным цветом, а импульсным. Такое равномерное раздражение дает возможность регулировать биологические процессы в зрительной системе в целом», - отметила специалист.

Доктор призвала не пытаться использовать подобные приборы дома, подчеркнув, что цветотерапия должна применяться под контролем профессионала. В обычной жизни полезно чаще смотреть вдаль или на восход солнца, потому что в утренние часы влияние красного света на глаза более выражено, чем вечером, посоветовала Шилова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:36 В стране и мире
Предъявлено обвинение пятерым фигурантам дела о гибели шахтеров в шахте «Листвяжная»
18:36 В стране и мире
Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил о подготовке к демаркации границ Армении и Азербайджана
17:20 В стране и мире
Видео
Сын Градского отказался комментировать состояние отца после его госпитализации
16:41 В стране и мире
Видео
Выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная»
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.