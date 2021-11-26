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Кинокритик напомнил про возрастную маркировку после идеи о запрете фильмов со сценами насилия

Светлана Иванова
17:09 26.11.2021
Сегодня уже существует маркировка контента по возрасту, которая как раз направлена на ограждение детей от информации, до которой они не доросли, пояснил действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Российский кинокритик, киновед, историк кино, действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин прокомментировал идею появления закона о запрете показа и пропаганды фильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.

Как пояснил Фомин, сегодня уже существует маркировка контента по возрасту, которая как раз направлена на ограждение детей от информации, до которой они не доросли.

«Есть же установка и сейчас, кому можно смотреть фильмы до 16 лет или до еще какого-то возраста, все, ставьте этот гриф и все, и пусть он будет жестко ставиться», - подчеркнул критик.

Фомин напомнил, что военное кино в любом случае содержит сцены насилия.

«Что касается всего остального, там, показывают садизм и так далее, это надо смотреть, тем более, что в искусстве эта грань очень тонкая. В искусстве сделать это очень сложно, потому что есть фильмы, которые являются классикой советского мирового кино, как Евгений Михайлович Эйзенштейн, ему разрешали показывать жестокость, сверхжестокость в фильмах, которые разоблачают царскую власть», - указал Фомин.

Он добавил, что сцены насилия присутствуют не только в кино, но и изобразительном искусстве. Такими произведениями искусства, например, являются картины Пикассо «Герника» или Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Эти полотна вынести из музеев, задается вопросом кинокритик.

Ранее глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в Государственную думу будет внесен законопроект о запрете показа и пропаганды фильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.

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