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Законопроект о запрете фильмов со сценами насилия внесут в Госдуму

Кира Карон
14:10 26.11.2021
Уточняется, что документ могут рассмотреть в весеннюю сессию.
Законопроект о запрете фильмов со сценами насилия внесут в Госдуму
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в Государственную Думу будет внесен законопроект о запрете показа и пропаганды фильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.

Она добавила, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны принимать участие в защите детей от воздействия подобной негативной информации, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении, так как данный контент может провоцировать людей на совершение насильственных преступлений.

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