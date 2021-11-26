В стране и мире Законопроект о запрете фильмов со сценами насилия внесут в Госдуму Кира Карон Уточняется, что документ могут рассмотреть в весеннюю сессию. © Фото: Russian State Duma, Globallookpress Читайте нас на: Глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в Государственную Думу будет внесен законопроект о запрете показа и пропаганды фильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.



Она добавила, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны принимать участие в защите детей от воздействия подобной негативной информации, пишет РИА Новости.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении, так как данный контент может провоцировать людей на совершение насильственных преступлений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика