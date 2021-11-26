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В условиях радиотишины: разведчики ликвидировали «бандитов» в горах Северной Осетии

18:10 26.11.2021
Выполнение задачи усложнили погодные условия, а также специальные ограничения на использование современных средств связи и систем GPS.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Комплексные тренировки разведчиков прошли на базе центра горной подготовки Дарьял в Северной Осетии. Акцент во время занятий сделан на взаимодействии малых групп, сообщает пресс-служба ЮВО.

Выполнение задачи усложнили погодные условия, а также специальные ограничения на использование современных средств связи и систем GPS. Работали бойцы в условиях радиотишины.

Остановив продвижение колонны, бойцы совершили пятикилометровый марш-бросок к опорному пункту условного противника и ликвидировали остатки бандформирований.

Ранее на полигоне Дарьял прошли учения, в ходе которых разведчики выполнили прыжки с парашютом. Бойцы десантировались с высоты 600 метров, сориентировались на местности и совершили марш-бросок на 20 километров.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

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