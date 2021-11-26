В условиях радиотишины: разведчики ликвидировали «бандитов» в горах Северной Осетии
Комплексные тренировки разведчиков прошли на базе центра горной подготовки Дарьял в Северной Осетии. Акцент во время занятий сделан на взаимодействии малых групп, сообщает пресс-служба ЮВО.
Выполнение задачи усложнили погодные условия, а также специальные ограничения на использование современных средств связи и систем GPS. Работали бойцы в условиях радиотишины.
Остановив продвижение колонны, бойцы совершили пятикилометровый марш-бросок к опорному пункту условного противника и ликвидировали остатки бандформирований.
Ранее на полигоне Дарьял прошли учения, в ходе которых разведчики выполнили прыжки с парашютом. Бойцы десантировались с высоты 600 метров, сориентировались на местности и совершили марш-бросок на 20 километров.
Материал подготовил Андрей Аркадьев