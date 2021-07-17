Без вариантов для противника: кадры учений разведподразделений ЮВО в Северной Осетии

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) выполнили прыжки с парашютом в составе разведывательных групп на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие ЮВО отработали десантирование с высоты от 600 метров из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 километров со штатным вооружением и снаряжением.

Также все военнослужащие прошли курс занятий по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.

Всего в рамках занятий по десантной подготовки в подразделениях разведки ЮВО проведено свыше 300 прыжков на парашютных системах Д-10.