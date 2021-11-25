Жена Рудинштейна сообщила о состоянии супруга после информации о перенесенном инфаркте

Гражданская жена Марка Рудинштейна Наталья в беседе со «Звездой» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что кинопродюсер перенес инфаркт. С ее слов, супруг находится на лечении в больнице, диагноза при этом женщина не назвала.

«Он в больнице, мы лечимся. Никакие диагнозы я не ставлю, их знает только врач», - поделилась Наталья.

Ранее создателя премии «Кинотавр» Марка Рудинштейна подключили к аппарату ИВЛ. Кинопродюсер впал в кому в ночь с 24 на 25 ноября.