«Ветераны России» призвали Моргенштерна вернуться в Россию

Председатель общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов рассказал «Звезде» об отношении организации к деятельности рэпера Алишера Моргенштерна. Также Резяпов упомянул и реакцию организации на заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант якобы торгует наркотиками в соцсетях.

«Мы со своей стороны выразили слова благодарности Александру Ивановичу Бастрыкину за то, что СК отреагировал - он тоже дает оценку действиям Моргенштерна. То есть разложение молодежи - его аудитория это подрастающее поколение. Никому не позволено развращать молодежь своей нецензурной бранью, подходом к жизни, пропагандой наркотиков», - заявил Резяпов.

По мнению председателя, за действиями и творчеством музыканта стоит «определенная группа лиц». Моргенштерна также призвали пересмотреть свой репертуар.

«Он должен понимать, что несет ответственность перед молодым поколением нашей страны. Ему нужно прекратить подрывать устои нашей Родины. Выстраивать свое творчество на негативе мы ему не позволим. Я советую ему убрать на лице татуировки, привести себя в соответствующий вид, отдать долг Родине, отслужить в армии. Как мужчина, муж, будущий отец, он должен больше внимания уделять патриотическому воспитанию. Вернется на Родину, пусть использует талант в данном направлении», - отметил председатель.

Ранее стало известно, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками. Предположительно, музыкант сейчас находится в Дубае.