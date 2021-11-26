Президент Азербайджана заявил, что в Баку согласны с поддержкой Кремля в вопросе границ с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что в Баку выступают за поддержку Москвы в виде консультативной помощи в вопросе определения границ между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, по словам Алиева, в стране готовы начать данный процесс.

«Мы также очень высоко ценим поддержку, в том числе консультативную, с российской стороны в этом вопросе. Граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована, поэтому мы неоднократно высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации», - говорит Алиев.

Кроме того, говорит лидер Азербайджана, со стороны Баку Армении было предложено начать работу над мирным договором.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за год крупных боевых действий в Карабахе не было. Для урегулирования ситуации в Карабахе за год удалось сделать немало, считает президент.