Путин отметил эффективность работы российско-турецкого центра по контролю в Карабахе

Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи.

«Миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в регионе до сих пор случаются инциденты, которые иногда приводят к жертвам.

Ранее сообщалось, что миротворцы РФ вместе с благотворительной ассоциацией оказали гуманитарную помощь более 800 жителям отдаленных районов Карабаха.

До этого российские специалисты приступили к разминированию старинного армянского кладбища в Шушинском районе. Ежедневно вблизи линии разграничения в этом районе российские миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин.

Материал подготовил Андрей Аркадьев