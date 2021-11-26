Путин отметил эффективность работы российско-турецкого центра по контролю в Карабахе
Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи.
«Миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня», - сказал глава государства.
Президент отметил, что в регионе до сих пор случаются инциденты, которые иногда приводят к жертвам.
Ранее сообщалось, что миротворцы РФ вместе с благотворительной ассоциацией оказали гуманитарную помощь более 800 жителям отдаленных районов Карабаха.
До этого российские специалисты приступили к разминированию старинного армянского кладбища в Шушинском районе. Ежедневно вблизи линии разграничения в этом районе российские миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин.
Материал подготовил Андрей Аркадьев