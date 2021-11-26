Путин сообщил об увеличении товарооборота РФ и Азербайджана на 11%

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что в рамках двусторонних отношений государств товарооборот между ними за девять месяцев текущего года увеличился на 11%. Этот показатель, говорит президент, был достигнут, несмотря на пандемийные ограничения.

«Достаточно сказать, что, несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году за девять месяцев текущего года объем товарооборота у нас увеличился на 11%. Это хороший показатель», - сообщил Путин.

Кроме того, на встрече с азербайджанским коллегой в Сочи Владимир Путин заявил о положительной роли миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Он же отметил, что переговоры нужны для того, чтобы создавались условия для урегулирования конфликта в Карабахе.