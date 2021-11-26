Глава Минпромторга Мантуров открыл флагманский магазин «Армия России» под Тамбовом

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил открытие флагманского магазина «Армия России» в городе Рассказово в Тамбовской области.

Основой ассортимента станет обувь, производящаяся там же, в Рассказово, на одном из местных заводов.

На этой фабрике выпускают продукцию для Минобороны России, а также других силовых структур. В производстве используют новые высокопрочные облегченные материалы. Представителю правительства, в частности, показали обувь для экипировки солдата будущего «Ратник-3».

Также в магазине будет представлен ассортимент верхней одежды и спецодежды для служащих и туристов. Она выполнена по инновационным технологиям и защитит от дождя, пронизывающего ветра, сырости и низких температур.

Ранее сообщалось, что Мантуров озвучил преимущества самолета Checkmate на мировом рынке.