Шах и мат: Мантуров озвучил преимущества самолета Checkmate на мировом рынке

Новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») по многим характеристикам превосходит своих конкурентов. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow в ОАЭ рассказал «Звезде» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, за счет сокращения одной силовой установки истребитель будет дешевле обходиться авиакомплексу. При этом все радиолокационные, навигационные средства, а также средства авиационного поражения и оборудование самолета максимально унифицированы с флагманом Су-57, пояснил Мантуров.

«Какие-то элементы от Су-35, чтобы вписаться в целевую заданную цифру, которая будет крайне конкурентоспособна на внешних рынках», - добавил он.

В техническом плане Checkmate не только не уступает своим конкурентам, но и превосходит их, отметил Мантуров.

«Он по многим параметрам превышает свои тактико-технические данные по отношению к своим конкурентам, в первую очередь, по Юго-Восточной Азии. Как бы это ни было обидно нашим коллегам, тем не менее, я об этом ответственно говорю. И абсолютно сравнимы характеристики с западными коллегами, а где-то, естественно, будут превышать в силу того, что это новый самолет, только создается, а самолеты, например, F-35 уже производятся, летают и они уже модернизированы. Поэтому мы, конечно же, заложили здесь самое последнее техническое, скажем так, совершенство, что есть у нас на сегодняшний день», - объяснил министр.

В серийное производство новый истребитель планируют запустить в 2026 году. Сейчас также разрабатывается его беспилотная версия. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что стоимость летного часа Су-75 будет в семь раз ниже, чем у американского F-35.