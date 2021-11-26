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Опубликовано видео со спасшимся горноспасателем в Кузбассе

Кира Карон
12:36 26.11.2021
Ранее сообщалось, что скончались все 46 рабочих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Кемеровской области пропавший во время поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряшин найден живым. В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние оценивается как средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.

Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, проведший ночь под завалами, сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.

«Найден живым наш спасатель. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», - сказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ТАСС.

Двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горняков.

Погибшие при поисковых работах на шахте «Листвяжная» сотрудники МЧС РФ будут посмертно награждены орденами Мужества. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

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