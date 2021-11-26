Шойгу поблагодарил РИО за предложение разместить в парке «Патриот» копию зала в Нюрнберге

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поблагодарил главу РИО Сергея Нарышкина за предложение разместить в подмосковном парке «Патриот» копию зала в Нюрнберге, где проходил суд над лидерами нацистской Германии.

Шойгу сегодня проводит Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны.

Нарышкин рассказал, что на съемках одного из фильмов в павильоне «Мосфильма» была сооружена точная копия знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга.

«Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он бы мог разместиться в подмосковном парке "Патриот"», - сказал Нарышкин.

Министр обороны пообещал найти этому залу достойное место в парке «Патриот» в Московской области.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Аркадий Украинский