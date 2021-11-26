РФПИ: «Спутник V» можно быстро адаптировать под новый штамм COVID-19 из Африки

Вакцину «Спутник V» возможно быстро адаптировать под новый серьезный штамм коронавируса, который появился сразу в шести африканских странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«"Спутник V" при необходимости можно быстро адаптировать под новый вариант COVID-19 B.1.1.529, обнаруженный в Африке», - указано в сообщении РФПИ.

В связи с появлением пока еще не изученного штамма коронавируса, некоторые страны уже ограничили авиасообщение с южноафриканскими государствами. В России случаев этой разновидности COVID-19 пока не обнаружено.

Штамм коронавируса, которому присвоили название B.1.1.529, обнаружили в ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсване, Эсватини и Лесото. Предполагается, что он может быть опаснее всех предыдущих вариантов.