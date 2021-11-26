Великобритания и Израиль ограничат поездки в Африку из-за нового штамма COVID-19

Правительство Великобритании с сегодняшнего дня приостановило поездки для своих граждан в шесть стран Африки. В ограничительный список попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибия. Такое же решение готовится вынести и Израиль, власти которого намерены ввести в «красный список» запрещенных для путешествий стран те же направления в южной Африке, включая Мозамбик, также запретив въезд для иностранцев из этих регионов в свою страну.

Запрет связан с обнаружением нового варианта коронавируса, который британские эксперты назвали «худшим из тех, что мы видели до сих пор», пишет «Интерфакс».

«Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) исследует новый вариант. Требуется больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности», - написал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в Twitter.

Прибывающим в Великобританию резидентам данных стран необходимо будет пройти карантин в отелях в течение 10 дней.

Новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге. В Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заболевания новым штаммом, при это он имеет 32 мутации-разновидности.