В стране и мире Шойгу почтил минутой молчания память погибших в аварии на шахте в Кузбассе Глава военного ведомства подчеркнул, что гибель людей на шахте в Кузбассе - трагедия для региона и страны. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Открывая конференцию, он предложил участникам почтить минутой молчания погибших накануне в Кузбассе горняков. «Уважаемые коллеги, к сожалению, конференцию мы должны начать с трагического сообщения. На шахте в Кузбассе погибли люди, это большая трагедия для региона и страны. Предлагаю почтить их память минутой молчания», - сказал глава военного ведомства. Трагедия на шахте «Листвяжная» Кемеровской области, произошедшая 25 ноября, по предварительным данным, унесла 52 жизни. Погибли шахтеры и спасатели. По официальной версии, в выработке произошло задымление. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика