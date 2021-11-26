Шойгу почтил минутой молчания память погибших в аварии на шахте в Кузбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны.
Открывая конференцию, он предложил участникам почтить минутой молчания погибших накануне в Кузбассе горняков.
«Уважаемые коллеги, к сожалению, конференцию мы должны начать с трагического сообщения. На шахте в Кузбассе погибли люди, это большая трагедия для региона и страны. Предлагаю почтить их память минутой молчания», - сказал глава военного ведомства.
Трагедия на шахте «Листвяжная» Кемеровской области, произошедшая 25 ноября, по предварительным данным, унесла 52 жизни. Погибли шахтеры и спасатели. По официальной версии, в выработке произошло задымление. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов