Умер ветеран ВОВ Григорий Никаноров, расписавшийся на стене Рейхстага

В Ростове-на-Дону скончался ветеран Великой Отечественной войны Григорий Никаноров, который участвовал в штурме Рейхстага. Ему было 96 лет. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.





«Для всех нас Григорий Григорьевич останется образцом беззаветного служения Отечеству, примером стойкости и силы духа», - написал Алексей Логвиненко.

Григорий Никаноров ушел на фронт в феврале 1943 года. Он участвовал в боях на Миус-фронте, Днепре, в Сталинграде, Крыму, Польше, победу встретил в Берлине. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За взятие Берлина», тремя медалями «За отвагу». Всего у Григория Никанорова - 21 правительственная награда.



Ранее скончался самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев в Северной Осетии. Ему было 105 лет. В мае 2021 года, когда Марзоев отмечал день рождения, фронтовику вручили сертификат, подтверждающий, что его имя вписано в Книгу рекордов России как старейшего ветерана страны.