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В России умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Андрей Аркадьев
16:38 02.11.2021
Тимофей Георгиевич Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу он встретил, находясь в Австрии.
В России умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
© Фото: Сергей Меняйло, Facebook
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Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев скончался в Северной Осетии. Ему было 105 лет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем посте в социальной сети Facebook.

В мае 2021 года, когда Марзоев отмечал день рождения, фронтовику вручили сертификат, подтверждающий, что его имя вписано в Книгу рекордов России как старейшего ветерана страны.

Глава Северной Осетии подчеркнул, что Марзоев - пример мужества и настоящего патриотизма, а уход из жизни Тимофея Георгиевича он назвал большой утратой.

Марзоев принимал участие в боях за освобождение Кавказа и Украины, а также Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии. В День Победы 9 мая 1945 года фронтовик был уже в Австрии.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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