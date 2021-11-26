Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и горноспасателей.

Двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горняков.

«На поверхность удалось вывести 239 человек. К сожалению, 46 шахтеров погибли. При проведении поисково-спасательных работ погибли шесть горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России», - с прискорбием отметил Александр Чуприян.

От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России врио главы ведомства выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей.

«Их имена навсегда останутся в нашей памяти», - заявил врио министра МЧС РФ.

Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно).

Рылов Алексей Витальевич, командир отделения ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей.

Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 53 года, на службе с 1994 года. У него остались жена и две дочери.

Земцев Евгений Викторович, респираторщик ОперВГСП филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 44 года, на службе с 2015 года. У него остались жена и сын.

Назаров Андрей Викторович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 56 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и дочь.

Аникин Александр Константинович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын.

Заковряшин Александр Анатольевич, помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 51 год, на службе с 2011 года. У него остались жена и сын.