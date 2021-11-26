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Эксперт рассказал, есть ли шанс найти живыми людей в шахте «Листвяжная»

Анна Берестовая
00:50 26.11.2021
Академик РАН озвучил возможные причины взрыва метана в шахте в Кузбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress
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Разобраться в причинах случившегося на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области будет возможно после ликвидации аварии. Об этом рассказал «Звезде» академик РАН, президент Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского Юрий Малышев, отметив, что в настоящий момент важно стойко и спокойно выдержать происходящее.

«Причин для возгорания, для взрывов метана, может быть несколько. Это и человеческий фактор, нарушители. Это и природные факторы, когда бывают внезапные выбросы метана. Это может быть пожар эндогенный, который возникает сам по себе», - отметил специалист.

Он также напомнил, что ранее было принято решение о приостановке спасательных работ на предприятии. По словам эксперта, в случае с шахтами существует правило, согласно которому при превышении отметки в 6-6,5% концентрации метана в воздухе работы должны быть остановлены. Делается это во избежание дополнительных человеческих жертв.

«Они и приняли правильное решение, отвели оттуда горноспасателей. К сожалению, одно звено горноспасателей не успело выйти из-за отсутствия у них кислорода. Не хватило», - указал Малышев.

Эксперт признался, что ему самому шахта «Листвяжная» знакома не понаслышке.

«Это старая шахта. И я эту шахту знаю. Я на этой шахте когда-то сам ликвидировал пожар. И там довольно повышенный градус. Она хоть и пологая, но градусов 17 - выходить очень сложно. А так как во время пожара все электричество отключено, и все эти системы доставки не работают, надо пешком идти. Поэтому спасатели попали», - поделился он.

Академик объяснил, что сейчас требуется дать время генералам, командующим, штабу, главному инженеру шахты, командиру отряда горноспасателей и всем задействованным лицам, чтобы они могли заниматься ликвидацией аварии. Следующим же шагом, как посчитал Малышев, необходимо будет задействовать в процессе устранения последствий ЧП отраслевых специалистов.

«После того, как они ликвидируют метан оттуда, подключить туда институты наши. Институт ВостНИИ, институт ИПКОН, горноспасательные институты, проектные - чтобы принять правильное решение по ликвидации метановой опасности», - описал он.

Однозначно судить о том, есть ли у оставшихся в шахте людей хотя бы небольшой шанс остаться в живых, эксперт не взялся. Однако, в соответствии с его прогнозом, рабочие практически обречены и основные усилия тех, кто наверху, будут направлены уже на сохранение их тел.

«Бог располагает. Но по всем признакам - там все... Сейчас надо набраться мужества, сделать мероприятие, чтобы мы не потеряли там людей вообще: чтоб они там не сгорели. Доставать надо, чтобы близкие могли проститься. Это так тяжело, но это надо делать. Потому что у меня был случай на шахте, когда 25 человек мы просто не смогли их вытащить. Огонь, все - больше подползать нельзя», - высказался Малышев.

Как рассказал специалист, после взрыва на шахте «Распадская», в котором погибли более 90 человек, по распоряжению президента Владимира Путина, лично ездившего на место трагедии, были приняты колоссальные меры по автоматизации процессов слежения за аварийной ситуацией в шахте. Для этого российскими учеными была создана аппаратура, которой больше нигде нет в мировой практике.

«Я ответственно могу вам сказать - я же все-таки прошел советское время - новые собственники, акционер колоссальные деньги вкладывают. Они не жалеют денег на защиту всей этой аппаратуры», - обозначил академик.

Согласно его данным, неделю назад на шахте «Листвяжная» проводилась проверка Ростехнадзора. Она установила, что нарушений в системе контроля не было.

«И надо бы отметить, что и губернатор Кемеровской области, Цивилев Сергей Евгеньевич, понимает вопрос. Они создали управление, Министерство угольной промышленности в Кузбассе для того, чтобы усилить контроль за угольным делом. Потому что Кузбасс в опасной зоне. И Ростехнадзор наш создал специальный департамент по контролю за угольной промышленностью. И прокуратура создала специальную прокуратуру, чтобы следить. Все контролируется», - подчеркнул Малышев.

Специалист добавил, что говорить в настоящее время о верности или не верности решения направить на место аварии дополнительную спасательную помощь с учетом поступившей информации о гибели сотрудников экстренных служб сейчас нельзя.

«Может они поздно приняли решение об отводе спасателей. Но... эта шахта очень сложная... Там где-то около 20 градусов подъема. Представьте себе, с этим грузом (он же несет респиратор) подняться вверх в задымленной атмосфере. Не выдержало сердце. Не выдержало, не хватило, это беда», - заключил академик.

Ранее прессой со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что в результате происшествия в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека. Согласно предварительным данным, шесть из них являлись спасателями.

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