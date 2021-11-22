Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров NHL всех времен

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров NHL всех времен. Благодаря точному броску в ворота соперников во время матча с Seattle Kracken россиянин смог выйти на 28-е место и побить результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина.

В активе шведского спортсмена - 1349 баллов, заработанных в 1346 матчах. У Александра Овечкина теперь стало 1350 очков за 1216 матчей.

Заброшенная шайба российского хоккеиста в последнем на сегодняшний день матче стала его 745-й в NHL. Таким образом, от чешского хоккеиста Яромира Ягра, который занимает третье место в списке лучших снайперов, россиянин сейчас отстает на 21 шайбу.

Гол, забитый Овечкиным, не уберег его команду от поражения: Washington Capitals проиграли противникам по льду со счетом 5:2, пишет «Чемпионат».