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Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров NHL всех времен

Валентина Пескова
09:08 22.11.2021
Заброшенная в ворота соперников из команды Seattle Kracken шайба стала 745-й на счету российского нападающего за время его карьеры в NHL.    
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров NHL всех времен
© Фото: John McCreary, Icon Sportswire, Globallookpress
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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров NHL всех времен. Благодаря точному броску в ворота соперников во время матча с Seattle Kracken россиянин смог выйти на 28-е место и побить результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина.

В активе шведского спортсмена - 1349 баллов, заработанных в 1346 матчах. У Александра Овечкина теперь стало 1350 очков за 1216 матчей.

Заброшенная шайба российского хоккеиста в последнем на сегодняшний день матче стала его 745-й в NHL. Таким образом, от чешского хоккеиста Яромира Ягра, который занимает третье место в списке лучших снайперов, россиянин сейчас отстает на 21 шайбу.

Гол, забитый Овечкиным, не уберег его команду от поражения: Washington Capitals проиграли противникам по льду со счетом 5:2, пишет «Чемпионат».

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