Один человек погиб при задымлении на шахте в Кузбассе

При задымлении на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб один человек. Инцидент произошел утром 25 ноября около 08:30 часов.

В то же время, пострадали на данный момент 40 работавших в момент задымления шахтеров. Все они были доставлены в ближайшее лечебное учреждение для оказания неотложной помощи.

Всего в шахте находились 285 человек. На поверхность удалось выйти 210 шахтерам, процесс вывода оставшихся продолжается. После случившегося в СУ СК РФ по Кемеровской области уже организовали доследственную проверку.