Количество пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 40 человек

В Кемеровской области при задымлении на шахте «Листвяжная» количество пострадавших человек увечилось до 40. Они были доставлены в больницу для осмотра, сообщили в прокуратуре региона.

В МЧС РФ сообщили, что всего в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где произошло задымление, находились 285 человек, на поверхность вышли 210, еще 75 выходят.

«Сегодня, 25 ноября, около 8 час. 30 мин. в пгт Грамотеинский г. Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку. В настоящее время работников предприятия продолжают выводить на поверхность.