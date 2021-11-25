Борис Джонсон созвал совещание по проблеме мигрантов после гибели около 30 человек в Ла-Манше

Глава Великобритании созвал экстренное совещание в связи с погибшими мигрантами, которые на лодке пытались пересечь Ла-Манш, чтобы попасть из Франции в Великобританию. Премьер-министр Борис Джонсон обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что он готов принять радикальное решение и направить в его страну британские войска.

Джонсон отметил, что если французы не в состоянии сами разрешить кризис с нелегальными беженцами, то решить эту проблему республике помогли бы армейские подразделения королевства.

«Мы используем все силы, которые можем! Мы не оставим камня на камне и разрушим бизнес торговцев людьми и гангстеров», - заявил премьер-министр Соединенного Королевства.

Джонсон и Макрон во время срочных переговорах договорились сделать все, чтобы остановить нелегальную перевозку мигрантов. Главы государств также отметили, что в этом вопросе им будет не обойтись также без помощи лидеров Бельгии и Нидерландов, а также других партнеров из Европы.

Накануне у берегов Франции произошла новая трагедия в проливе Па-де-Кале, где затонула очередная лодка с беженцами. Погиб 31 человек, среди которых пятеро женщин и маленькая девочка. Как сообщила полиция, все эти люди пытались добраться в Британию через Ла-Манш.

Из находившихся на борту лодки выжили только два человека. Они помещены в больницу и находятся в крайне тяжелом состоянии. Полиции удалось арестовать четверых перевозчиков, которые могут быть причастны к этой катастрофе.