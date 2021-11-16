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Ученые нашли новые препараты для снижения смертности от COVID-19

Марина Крижановская
22:39 16.11.2021
Калифорнийскими учеными в ходе исследования были обнаружены новые препараты для снижения риска смерти от COVID-19.
Ученые нашли новые препараты для снижения смертности от COVID-19
© Фото: Ava Brown, flickr
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Учеными из Стэнфордского университета Соединенных Штатов было проведено исследование электронных медицинских карт пациентов, больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Выборка пациентов проводилась по факту принятия антидепрессантов - селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), предназначенных для лечения тревожных расстройств и депрессии.

Были проанализированы 83 584 электронных медицинских карты пациентов, имеющих диагноз COVID-19.  По результатам принятия СИОЗС 3401 пациентом исследователи наблюдали небольшое снижение смертности на 8% в сравнении с больными пациентами, не принимавшими СИОЗС.

Анализ подгрупп обнаружил снижение смертности на 28% среди пациентов, получавших флуоксетин и на 26% среди получавших флуоксетин или флувоксамин пациентов. Среди пациентов, принимавших СИОЗС, отличные от предыдущих двух, смертность снизилась также на 8%. В проведенном исследовании сообщается, что в целом уровень смертности снизился минимум на 8%.

«СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) будут рекомендованы как терапевтическое средство для снижения смертности среди заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Но прежде проведенные результаты должны быть доказаны и необходимо проведение дальнейших клинических испытаний для выявления влияния СИОЗС в целом или флуоксетина и флувоксамина в частности на тяжесть последствий COVID-19», - говорится в исследовании.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что российскими учеными завершается разработка препарата, позволяющего прерывать развитие заболевания COVID-19 на начальном этапе. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее также сообщал о разработке препарата из антител для лечения данного заболевания.

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