Шойгу прибыл на космодром Плесецк проинспектировать модернизацию инфраструктуры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк, сообщает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Глава российского военного ведомства проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса космодрома, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5».

Кроме того, Шойгу примет участие в церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для военнослужащих и жителей города.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.