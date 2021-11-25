В стране и мире Биолог рассказал по какой причине пропал COVID-19 в Японии Кира Карон Она добавила, что «испорченный» дельта-штамм на территории Японии спровоцировал появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций. © Фото: James Matsumoto, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснил исчезновение коронавирусной инфекции в Японии. По словам эксперта, вирус исчез, потому что в стране распространился «испорченный» дельта-штамм. «Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу»,- сказала биолог в интервью Lenta.ru. «Испорченный» дельта-штамм, добавила Баранова, спровоцировал на территории Японии появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций. Ранее стало известно, что в Японии наблюдается новая вспышка птичьего гриппа. К настоящему моменту на территории префектуры Кагосима найдено несколько птиц, умерших из-за заболевания. В соответствии с генетическими анализами, животные якобы были заражены высокопатогенным штаммом Н5 птичьего гриппа, сообщили в прессе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика