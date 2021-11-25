Врач сообщил о снижении числа болеющих бессимптомно COVID-19 в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России стали реже встречаться случаи бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Как считает врач, во время осеннего всплеска заболеваемости COVID-19 таких пациентов стало меньше.

«То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках. Это связано с тем, что "дельта"-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», – сказал Болибок.

Другая причина, как считает врач, что некоторые люди не желают проходить обследование на COVID-19.

«Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию», - добавил эксперт в интервью радио Sputnik.

От заболевания коронавирусной инфекцией «бессимптомники» страдают от меньше всех. Снизить риск заражения и увеличить свои шансы на легкое течение болезни, по словам Болибока можно, если пройти вакцинацию.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал позицию о необходимости ввести в РФ обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания. По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.