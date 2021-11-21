Иммунолог призвал ввести обязательную вакцинацию для категории россиян

В России необходимо на федеральном уровне ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.

«Поэтому вакцинация для них — это защитное средство номер один», — пояснил врач в беседе с ТАСС.

Иммунолог подчеркнул, что хронические заболевания у пожилых людей часто имеют выраженное проявление. Если пациенты регулярно наблюдаются у определенного врача-специалиста, он может помочь подобрать оптимальное время для прививки, чтобы избежать пересечения с курсом лечения или периодом обострения.

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