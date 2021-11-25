Военные в Мексике перехватили самолет с 400 килограммами кокаина

В Мексике местными военнослужащими был перехвачен в воздухе самолет, на борту которого преступники пытались перевезти 400 килограммов кокаина. Воздушное судно было остановлено и посажено в муниципалитете Чауитес, штат Оахака.

Легкий самолет Cessna-182 обнаружили во время его полета и направили к нему силы ВВС. После посадки внутри транспортного средства были найдены 13 мешков с 390 упаковками наркотического порошка. О случившемся сообщили на сайте министерства обороны страны.

Ранее в Австралии была конфискована крупнейшая партия героина за всю историю наркопоставок в стране. Стоимость изъятых запрещенных веществ оценили примерно в 140 миллионов австралийских долларов, что составляет около 103,8 миллиона долларов США.