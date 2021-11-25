Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военные в Мексике перехватили самолет с 400 килограммами кокаина

Анна Берестовая
05:55 25.11.2021
Самолет с 400 килограммами кокаина перехвачен в воздухе в Мексике.
Военные в Мексике перехватили самолет с 400 килограммами кокаина
© Фото: Francisco Canedo XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

В Мексике местными военнослужащими был перехвачен в воздухе самолет, на борту которого преступники пытались перевезти 400 килограммов кокаина. Воздушное судно было остановлено и посажено в муниципалитете Чауитес, штат Оахака.

Легкий самолет Cessna-182 обнаружили во время его полета и направили к нему силы ВВС. После посадки внутри транспортного средства были найдены 13 мешков с 390 упаковками наркотического порошка. О случившемся сообщили на сайте министерства обороны страны.

Ранее в Австралии была конфискована крупнейшая партия героина за всю историю наркопоставок в стране. Стоимость изъятых запрещенных веществ оценили примерно в 140 миллионов австралийских долларов, что составляет около 103,8 миллиона долларов США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:51 В стране и мире
Врач Байдена заявил, что удаленный у президента полип оказался потенциально предраковым
05:11 Армия
Видео
Авиаполк ЦВО передал три тонны кислорода больницам Челябинской области
03:58 В стране и мире
СМИ: сенаторы США предложили выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи
02:17 В стране и мире
Более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Франции
01:07 В стране и мире
На АЭС в Испании произошла утечка углекислого газа: есть погибший
Популярное
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.