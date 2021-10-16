В Австралии конфискована крупнейшая партия героина в истории страны

Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков, стоимость которой превышает 100 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении полиции.

«Австралийские власти изъяли крупнейшую партию героина, когда-либо найденную в Австралии, после перехвата 450 килограммов незаконных наркотиков в контейнере с плитками, отправленном из Малайзии в Мельбурн», - сообщили правоохранительные органы.

Отмечается, в ходе операции был задержан гражданин Малайзии. Ему предъявили обвинения в ввозе и попытке владения наркотиками. Максимальный срок наказания по австралийским законам - пожизненное заключение.

Ранее ФСБ обнаружила гигантскую нарколабораторию в Подмосковье. Ее производственная мощность оценивается в более 500 кг синтетических наркотических средств в месяц, сообщили в ведомстве.