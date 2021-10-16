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В Австралии конфискована крупнейшая партия героина в истории страны

Кира Карон
06:23 16.10.2021
Стоимость изъятой партии героина оценивается в 140 миллионов австралийских долларов (103,8 миллиона долларов США).
В Австралии конфискована крупнейшая партия героина в истории страны
© Фото: Nicolas Maeterlinck Keystone Press Agency Globallookpress
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Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков, стоимость которой превышает 100 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении полиции.

«Австралийские власти изъяли крупнейшую партию героина, когда-либо найденную в Австралии, после перехвата 450 килограммов незаконных наркотиков в контейнере с плитками, отправленном из Малайзии в Мельбурн», - сообщили правоохранительные органы.

Отмечается, в ходе операции был задержан гражданин Малайзии. Ему предъявили обвинения в ввозе и попытке владения наркотиками. Максимальный срок наказания по австралийским законам - пожизненное заключение.

Ранее ФСБ обнаружила гигантскую нарколабораторию в Подмосковье. Ее производственная мощность оценивается в более 500 кг синтетических наркотических средств в месяц, сообщили в ведомстве.

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