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Авиаполк ЦВО передал три тонны кислорода больницам Челябинской области

05:11 25.11.2021
Дополнительные три тонны кислорода передал авиаполк ЦВО в больницы Челябинской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Смешанный авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный в Челябинской области, передал дополнительно три тонны сжиженного кислорода медицинским учреждениям региона для лечения пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии челябинский авиаполк обеспечил медицинские учреждения 15 тоннами сжиженного кислорода. Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенного для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Материал подготовила Анна Берестовая

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