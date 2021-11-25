Четыре человека найдены мертвыми в квартире в Златоусте

В Челябинской области сотрудники регионального следственного комитета расследуют смерть четырех человек в квартире в городе Златоусте. Согласно актуальной версии, умершие отравились газом, заполнившим помещение из-за неисправности системы вентиляции газовой колонки.

По информации ведомства, вечером 24 ноября в квартире жилого дома были найдены тела трех женщин и мужчины без признаков криминальной смерти. В настоящее время, как сообщает СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в частном двухэтажном доме на территории Махачкалы произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента произошло частичное обрушение конструкции здания. Один человек погиб и еще четверо пострадали.