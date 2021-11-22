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СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Елизавета Потейчук
19:16 22.11.2021
В результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали.
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале
© Фото: ГУ МЧС России по РД
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Следственный комитет России по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Махачкале в двухэтажном доме. В сообщении ведомства говорится об одном погибшем и четырех пострадавших в результате происшествия.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - говорится в публикации на сайте СК РФ.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники следствия и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, следствием уже назначен ряд экспертиз.

Ранее в соцсетях опубликовали видео возгорания в результате взрыва газа в доме Махачкалы. На кадрах видно, что часть здания обрушилась.

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