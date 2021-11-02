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Мобильный госпиталь ЮВО в Сухуме принял почти полторы тысячи пациентов с COVID-19

Майя Мусиенко
05:35 02.11.2021
На лечении в стационаре находятся 106 человек.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Более 1,4 тысяч пациентов с коронавирусом приняли на лечение и консультацию медицинские специалисты Южного военного округа в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа.

В настоящее время на лечение в стационаре проходят 106 человек. Всем пациентам в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. Также проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

На сегодняшний день из госпиталя выписали 374 человека с отрицательным анализом на COVID-19. Все они получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

В госпиталь на машинах скорой помощи привозят заболевших со всех районов республики. Некоторые пациенты обращаются за амбулаторной помощью по направлениям врачей.

В круглосуточном режиме медики ЮВО принимают пациентов, производят лечение и диагностику. Для ПЦР-тестирования специалистам также привозят анализы из городских больниц и поликлиник, поскольку лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.

Всего в мобильных лабораториях проведено свыше девяти тысяч различных клинических исследований, в том числе более трех тысяч ПЦР-тестов и порядка тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 коек, с резервом в 24 кровати. Там работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков находятся переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты и аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также ПЦР-лаборатория.

Медикаментозная база госпиталя полностью сформирована, налажено обеспечение кислородом, его поставляет российская военная база ЮВО в Гудауте. При полной загрузке за сутки расходуется почти 100 кислородных баллонов.

Ранее сообщалось, что более 130 пациентов с тяжелой и средней формой COVID-19 находятся под постоянным наблюдением военных врачей Центрального военного округа (ЦВО) в четырех медицинских учреждениях Республики Хакасия.

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