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СМИ: сенаторы США предложили выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи

Кира Тило
03:58 25.11.2021
По данным прессы, сенаторы хотят увеличить общий объем средств до 350 миллионов долларов.
СМИ: сенаторы США предложили выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи
© Фото: Ting Shen XinHua Globallookpress
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Сенаторы США Роб Портман и Джин Шахин якобы предлагают включить в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год положение, предполагающее выделение Украине по линии Пентагона дополнительно 50 миллионов долларов, сообщает местная пресса. 

«Сенаторы добиваются увеличения финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов в качестве одного из положений проекта оборонного бюджета, который обсуждают в Сенате», - пишет газета Politico.

По данным СМИ, поправка Портмана и Шахина подразумевает увеличение общего объема средств якобы до 350 миллионов долларов. Согласно информации в прессе, 125 миллионов долларов из этой суммы будут предназначены на закупку «вооружений поражающего действия».

«Их поправка предполагает увеличение общего объема средств до 350 миллионов долларов, это на 100 миллионов долларов больше, чем запрашивал (президент США Джо - приме. ред.) Байден», - сообщает газета.

Ранее на Украине раскрыли ложь США о возможном «вторжении» России. Украинский военный эксперт заявил, что Вашингтон старается как помешать договоренностям, так и оказать давление на Кремль, искажая факты о якобы «российской агрессии».

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