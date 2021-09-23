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Зловещий ультразвук: как сотрудники ЦРУ в очередной раз подхватили «гаванский синдром»

Диана Сирази
20:30 23.09.2021
Из-за всплеска загадочного недуга вице-президенту Камале Харрис даже пришлось отложить поездку во Вьетнам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый виток скандала, связанный с так называемым «гаванским синдромом», разворачивается в США. Симптомы непонятного недуга, который американские спецслужбы связывают с воздействием неких радиоволн, появились у одного из сотрудников ЦРУ, недавно вернувшегося из Индии. Головные боли, тошнота, нарушение слуха - агенту потребовалась помощь медиков. И таких случаев разведка США в последние годы фиксирует десятки.

На шумные индийские улицы пробрался едва слышимый, но очень опасный ультразвук - тайное оружие, которое вызывает загадочную болезнь у агентов ЦРУ. Так считают сами агенты. Один из сотрудников команды главы разведки Уильям Бернса после поездки в Нью-Дели обратился к врачам. Американские СМИ тут же растиражировали новость.

«Источники, знакомые с ситуацией, сообщили об атаке на сотрудника ЦРУ во время рабочей поездки в Индию. Эта информация привела в бешенство директора ЦРУ Билла Бернса, так как многие расценили этот инцидент как прямое предупреждение Бернсу о том, что никто из его сотрудников не застрахован от подобных нападений», - пишет CNN.

Секретный агент свою личность не раскрывает, но охотно рассказывает про симптомы - бессонницу, головные боли, тошноту, нарушение слуха. У ЦРУ для таких недугов уже давно есть диагноз - «гаванский синдром». Гаванский, потому что впервые он проявил себя на Кубе еще в 2016 году. На острове свободы подкосило сразу полсотни дипломатов из США и Канады. Потом были случаи в Китае, в Австрии и даже в России.

Тем, кто ушам своим не верил, портал Associated Press даже дали послушать, как может звучать мощнейшее оружие. Напоминает то ли комариный писк, то ли стрекот сверчков, но в США уверены - именно подобные звуковые волны вызывают серию недомоганий.

«Это из области фантастики, пока не будет доказано обратное. У нас такая же "эпидемия" была с 5G, что вышки чипируют, людям будет плохо, то есть разные варианты. Электромагнитное излучение достаточно хорошо, серьезно контролируется в городах», - прокомментировал заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин.

ЦРУ сформировало спецгруппу, которая собирает информацию обо всех эпизодах. В августе вице-президенту США Камале Харрис пришлось даже отложить визит во Вьетнам, после того как двух американских дипломатов эвакуировали с «гаванским синдромом».

«Мы серьезно расследуем каждый случай, связанный с гаванским синдромом. У нас, правда, еще нет подтверждения, что этот случай связан с ним. Тем не менее, мы провели проверку безопасности вице-президента», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

За расследование загадочной болезни взялись и кубинские ученые - на родине гаванского синдрома обнаружили, что все объяснения пострадавших о проникновении излучения сквозь стены просто нарушают законы физики.

«Девяносто девять процентов звуковых волн отскочат от стен. То же самое и с микроволнами. Устройство, которое будет посылать такие волны, должно быть массивным», - объяснил почетный академик и лектор факультетов психологии и медицинских наук Университета в Окленде, Новая Зеландия Роберт Барттоломео.

Среди всего населения планеты «гаванский синдром» выбирает в основном американцев и немного канадцев. Других болезнь почему-то не берет. Это и настораживает многих, в том числе самих граждан США.

«Специфика американской психологии - мы любим представлять себя, как жертву. Мы всегда жертва, мы бедные, жалкие, на нас нападают, нас не любят, нас ненавидят. Многие ученые говорили, что это полный бред», - заявил американский журналист Джон Вароли.

Историям в духе шпионских хроник в ЦРУ решили положить конец и поручили американским вирусологам детально изучить «гаванский синдром». Результаты должны представить к концу года, но в США уже объявили, что их оставят в тайне.

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