Опубликовано видео задымления в шахте «Листвяжная»
На видео видны последствия задымления и повреждения вокруг входа в шахту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» оказались видео, предположительно снятое с места возгорания шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. На видео можно увидеть вход в подземный тоннель, из которого идет дым.
Следует отметить, что подтверждений того, что это видео снято именно в кузбасской шахте, нет.
На данный момент спасательные работы в шахте приостановлены до утра из-за высокой концентрации метана. Под землей сейчас находятся 35 горняков. Также под землей были обнаружены тела трех спасателей.