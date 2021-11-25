Опубликовано видео задымления в шахте «Листвяжная»

В распоряжении «Звезды» оказались видео, предположительно снятое с места возгорания шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. На видео можно увидеть вход в подземный тоннель, из которого идет дым.

Следует отметить, что подтверждений того, что это видео снято именно в кузбасской шахте, нет.

На данный момент спасательные работы в шахте приостановлены до утра из-за высокой концентрации метана. Под землей сейчас находятся 35 горняков. Также под землей были обнаружены тела трех спасателей.