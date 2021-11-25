«Лацио» нанес поражение «Локомотиву» в матче группового этапа Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб «Лацио» обыграл московский «Локомотив» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0.

Два гола с пенальти оформил Чиро Иммобиле, еще один мяч в ворота «Локомотива» забил Педро Родригес Ледесма. Таким образом московский клуб лишился шансов выйти в плей-офф турнира.

В последнем, шестом матче группового этапа «Локомотив» сыграет против французского «Марселя», а «Лацио» выступит против турецкого «Галатасарая».

Ранее футболисты «Зенита» сыграли вничью со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб не попадет в плей-офф главного еврокубка, но продолжит борьбу в Лиге Европы.