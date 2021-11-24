«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и лишился шанса на плей-офф Лиги чемпионов
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и лишился шанса на плей-офф Лиги чемпионов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и лишился шанса на плей-офф Лиги чемпионов
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и лишился шанса на плей-офф Лиги чемпионов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
00:28 В стране и мире
Трое мужчин обвиняются в похищении и лишении свободы более 30 человек под Пензой
23:47 В стране и мире
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Новой Москве
22:08 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело после сообщений о прооперировавшей себя пенсионерке
21:07 В стране и мире
Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани помещен в психиатрический стационар
20:30 Армия
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с представителем президента Республики Конго военное сотрудничество
Популярное
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»