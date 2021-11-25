В стране и мире Около 100 нелегальных мигрантов устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше Елизавета Потейчук Агрессивно настроенные мигранты вышли на улицу, скандируя лозунги с требованием освобождения. © Фото: Ulf Mauder dpa Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны Польши Иоанна Конечняк сообщила, что группа мигрантов, которые содержатся в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, устроила бунт. Порядка 100 человек, говорит она, начали требовать освобождения, выйдя из здания с криками о желании попасть в Германию. Бунт произошел на западе страны, в местности Венджин в Любушском воеводстве. «Ситуация напряженная, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто. Центр хорошо защищен и окружен несколькими заборами. Ни один из них не был пересечен», - цитирует Польское агентство печати слова Конечняк. Ранее Польша заявила о готовности закрыть ж/д погранпереход из-за наплыва мигрантов. Соответствующее письмо будет направлено председателю Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолию Лаппо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика