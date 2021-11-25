Более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Франции

У берегов Франции при крушении лодки в районе пролива Па-де-Кале погиб 31 человек. В числе жертв происшествия оказалась маленькая девочка и пятеро женщин.

Всего в потонувшем судне находились 33 пассажира, являющихся нелегальными мигрантами. Двое выживших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, их жизни все еще в опасности.

В связи с трагическим инцидентом были задержаны четверо перевозчиков. Как сообщалось в эфире телеканала BFM, они могут быть ответственны за массовую гибель людей.