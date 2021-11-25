В Госдуме предложили выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной от COVID-19

Привитым иностранной вакциной и «неофициально» переболевшим коронавирусом гражданам предлагается тоже выдавать QR-коды. О подготовке соответствующих поправок рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной (от COVID-19 - прим. ред.) или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», - заявил Нилов.

Он также отметил, что предлагается поправка об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды, и им необходимо дать возможность вакцинироваться. Об этом пишет газета «Известия».

Накануне стало известно, что рассмотрение законопроектов кабмина РФ об обязательных QR-кодах в транспорте и общественных местах может быть проведено ГД 16 декабря. Согласно документам, граждане страны смогут посещать общественные места лишь при наличии QR-кода о вакцинации, медицинского отвода или документа, подтверждающего недавнее перенесение коронавирусной инфекции.