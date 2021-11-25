СМИ: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу по новому штамму COVID-19

Согласно информации СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена в пятницу созвать чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного учеными нового потенциально более опасного штамма коронавируса.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Напомним, что на данный момент самым опасным штаммом COVID-19 является «дельта».

Ранее стало известно, что в Южной Африке ученые обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции B.1.1.529. Его также зафиксировали в Ботсване и Гонконге.

На данный момент, сообщили в Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD), в Южной Африке зафиксировано 22 случая заражения новым штаммом коронавируса. При этом, согласно исследованиям вирусологов, штамм имеет 32 мутации.