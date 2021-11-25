В Татарстане задержаны организаторы ячейки экстремисткой организации

В Республике Татарстан были задержаны трое мужчин, которые подозреваются в организации и ведении деятельности ячейки экстремистской организации. По данным следствия, двое из них организовали ячейку в Набережных Челнах и привлекали туда людей, а третий принимал в деятельности ячейки активное участие.

«Противоправная деятельность была пресечена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан, УФСБ России по РТ и МВД по РТ», - говорится в сообщении СК РФ.

При задержании у подозреваемых была найдена религиозная литература организации. На данный момент один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении остальных были направлены аналогичные ходатайства.

Ранее силовики задержали профессора Казанского национального исследовательского технологического университета, который подозревается в организации ячейки экстремисткой организации. По данным правоохранителей, профессор приглашал к себе домой некоторых студентов и пропагандировал им идеалы организации.