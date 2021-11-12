Профессора КНИТУ задержали за организацию экстремистской ячейки

Силовики задержали профессора Казанского национального исследовательского технологического университета, который подозревается в организации ячейки экстремисткой организации «Нурджулар»*. Имя задержанного преподавателя не уточняется.

Как сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах, профессор приглашал к себе домой некоторых студентов и пропагандировал им идеалы организации. Ему помогали два сообщника.

Во время обысков в доме профессора обнаружили 36 запрещенных книг, пять мобильных телефонов, ноутбуки, а также аудио- и видеотехнику.

Ранее ФСБ ликвидировала ячейку «Исламского государства»**, которая действовала на территории колонии в Югре. По данным следствия, члены группировки склоняли других заключенных вступить в ряды организации и распространяли экстремистские материалы как внутри колонии так и за ее пределами.

* «Нурджулар» - экстремистская организация, запрещенная на территории в РФ.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.