«Температура повышается»: врио главы МЧС рассказал о происходящем на шахте в Кузбассе

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян раскрыл подробности происходящего после аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По его словам, внутри шахты постепенно повышается температура, а также концентрация вредных веществ в воздухе.

«Поэтому это все создает риски для тех, кто сейчас находится внутри. Люди по-прежнему из МЧС России находятся внутри», - говорит Чуприян.

Врио главы министерства также подчеркнул, что невзирая на возможные проблемы сама работа в шахте предполагает высокие риски. По словам Чуприяна, силами МЧС будет оказана всесторонняя поддержка тем, кто нуждается в экстренной помощи.

Кроме того, Александр Чуприян заявил, что спасательную операцию на шахте в Кузбассе приостановили до утра. Сейчас все спасатели, находящиеся в шахте, поднимаются на поверхность.