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«Температура повышается»: врио главы МЧС рассказал о происходящем на шахте в Кузбассе

Елизавета Потейчук
20:28 25.11.2021
Александр Чуприян выразил готовность со стороны экстренных служб оказать всевозможную помощь в ликцидации последствий ЧП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
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Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян раскрыл подробности происходящего после аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По его словам, внутри шахты постепенно повышается температура, а также концентрация вредных веществ в воздухе.

«Поэтому это все создает риски для тех, кто сейчас находится внутри. Люди по-прежнему из МЧС России находятся внутри», - говорит Чуприян.

Врио главы министерства также подчеркнул, что невзирая на возможные проблемы сама работа в шахте предполагает высокие риски. По словам Чуприяна, силами МЧС будет оказана всесторонняя поддержка тем, кто нуждается в экстренной помощи.

Кроме того, Александр Чуприян заявил, что спасательную операцию на шахте в Кузбассе приостановили до утра. Сейчас все спасатели, находящиеся в шахте, поднимаются на поверхность.

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